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Тельминова Зиновия Иванова

Место рождения

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1788 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.04.1788 ст.

Сын: Терминов Георгий Петров

Отец ребёнка: Тельминов Пётр Фаддеев

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1815 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тельминов Пётр Фаддеев

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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