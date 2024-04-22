Тельминова Зиновия Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1788 ст.
Отец ребёнка: Тельминов Пётр Фаддеев
Духовные росписи церквей Троицкого уезда завода Златоустовского за 1825 г. 1450. Егор Петров Терминов 39 жена его Анна Иванова 27 дети их Родион 5 Иаков 4 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №17... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1815 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тельминов Пётр Фаддеев
Смерть
Неизвестно