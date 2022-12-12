Черноборье
Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1456Черноборская, д. каз.при оз. Черноборском.2523262203208Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1054. Черноборская, село бывшее государственное, при озере Черноборском, дворов 93, жителей 508, постоялый двор
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98501Черноборьедеревня54°41'00"64°13'00"N-41-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37616432116д Черноборьедеревня