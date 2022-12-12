деревня Черноборье, деревня Черноборье, Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Черноборье

Куртамышский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1456Черноборская, д. каз.при оз. Черноборском.2523262203208
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Становская волость
1054. Черноборская, село бывшее государственное, при озере Черноборском, дворов 93, жителей 508, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Куртамышский район
98501Черноборьедеревня54°41'00"64°13'00"N-41-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Куртамышский муниципальный район, Сельское поселение Костылевский сельсовет
37616432116д Черноборьедеревня
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