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Терминов Максим 2-й Петров

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: Терминов Георгий Петров

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терминов Стефан Максимов

Мать ребёнка: не указана

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терминов Василий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Сыростан, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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