Христина (Харитина) Яковлева
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Яков Иванов
Мать: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
06.10.1857
Муж: Антоний Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1860
Отец ребёнка: Антоний Петров
Рождение ребёнка
04.11.1861
Отец ребёнка: Антоний Петров
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1864
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антоний Петров
Смерть
Неизвестно