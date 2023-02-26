Христина (Харитина) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина (Харитина) Яковлева

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яков Иванов

Мать: Евдокия Иосифова

Бракосочетание
06.10.1857

Муж: Антоний Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Михайлов Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Антоний Петров

Рождение ребёнка
04.11.1861

Сын: Михайлов Михаил Антонов

Отец ребёнка: Антоний Петров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1864

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антоний Петров

Смерть
Неизвестно

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