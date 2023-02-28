Михайлов Михаил Антонов
Место рождения
Дата рождения04.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861
Отец: Антоний Петров
Рождение ребёнка
23.08.1881
Сын: Михайлов - Князев Пимен Михайлов
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
17.10.1884
Сын: Михайлов Илларион Михайлов
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1886
Сын: Михайлов - Князев Андрей к
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
08.09.1899
Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно