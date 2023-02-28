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Михайлов Михаил Антонов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861

Отец: Антоний Петров

Мать: Христина (Харитина) Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1881

Сын: Михайлов - Князев Пимен Михайлов

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1884

Сын: Михайлов Илларион Михайлов

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Михайлов - Князев Андрей к

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1899

Сын: Михайлов Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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