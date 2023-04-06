(Михайлова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888

Отец: Михайлов Михаил Антонов

Мать: Михайлова Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.02.1907

Муж: Григорий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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