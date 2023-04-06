(Михайлова) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения29.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1888
Отец: Михайлов Михаил Антонов
Бракосочетание
19.02.1907
Муж: Григорий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Фёдоров
Смерть
Неизвестно