Антоний Петров
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти31.12.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1848
Жена: Домника Трофимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1857
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1860
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева
Рождение ребёнка
03.04.1864
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1890
Причина смерти: от натуральной