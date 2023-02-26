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Антоний Петров

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

31.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1848

Жена: Домника Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1857

Жена: Христина (Харитина) Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Михайлов Тимофей Антонов

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861

Сын: Михайлов Михаил Антонов

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1864

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Яковлева

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1890
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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