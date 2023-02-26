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Евдокия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

04.05.1835

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1794

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1797

Сын: Назар (Азар) Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
14.02.1800

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
07.12.1802

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
17.01.1808

Сын: Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тихон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Смерть
04.05.1835
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Христина (Харитина) Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Похороны
Неизвестно

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