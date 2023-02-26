Евдокия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти04.05.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1794
Муж: Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1797
Сын: Назар (Азар) Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1800
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1802
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
17.01.1808
Сын: Антон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тихон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Смерть
04.05.1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Христина (Харитина) Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Похороны
Неизвестно