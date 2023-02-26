Антон Яковлев
Место рожденияд.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1808
Отец: Яков Иванов
Мать: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
07.11.1832
Сын: Павел Антонов
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
15.08.1836
Дочь: Васса Антонова
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
05.03.1838
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Поликарп Антонов
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
12.09.1843
Сын: Корнилий Антонов
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
14.07.1845
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Рождение ребёнка
03.01.1848
Дочь: Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Васса Кодратова
Бракосочетание
24.07.1849
Жена: Анна Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно