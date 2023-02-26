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Антон Яковлев

Место рождения

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1808

Отец: Яков Иванов

Мать: Евдокия Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
07.11.1832

Сын: Павел Антонов

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
15.08.1836

Дочь: Васса Антонова

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
05.03.1838

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Поликарп Антонов

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
12.09.1843

Сын: Корнилий Антонов

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
14.07.1845

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Рождение ребёнка
03.01.1848

Дочь: Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Васса Кодратова

Бракосочетание
24.07.1849

Жена: Анна Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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