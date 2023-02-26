Яков Иванов
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти15.08.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1778
Отец: Иван Сергеев
Мать: Анастасия Романова
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1794
Жена: Евдокия Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1797
Сын: Назар (Азар) Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800
Дочь: Агафия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1802
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семён Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
17.01.1808
Сын: Антон Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тихон Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.08.1819
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Христина (Харитина) Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.