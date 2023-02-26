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Яков Иванов

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.08.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван Сергеев

Мать: Анастасия Романова

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1794

Жена: Евдокия Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.10.1797

Сын: Назар (Азар) Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1800

Дочь: Агафия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1802

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Семён Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
17.01.1808

Сын: Антон Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тихон Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.08.1819
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Христина (Харитина) Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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