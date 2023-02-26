Анастасия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: София Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
13.09.1795
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1796
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно