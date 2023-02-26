Анастасия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: София Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Рождение ребёнка
13.09.1795

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1796

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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