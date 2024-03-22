Варламова (Ильина) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955
Рождение ребёнка
16.08.1975
Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1979
Дочь: Боровкова Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1988
Дочь: Варламова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Варламов Анатолий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
АРДК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно