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Варламов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1939

Дата смерти

04.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939

Отец: Варламов Василий Семенович

Мать: Варламова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
31.08.1961

Дочь: Петрухина Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Варламова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
26.03.1969

Дочь: Рыбакова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Варламова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1988

Дочь: Варламова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель баяна в ДМШ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Юлия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Ирина Юрьевна

Смерть
04.08.2000
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