Варламов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1939
Дата смерти04.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939
Рождение ребёнка
31.08.1961
Дочь: Петрухина Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Варламова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1969
Дочь: Рыбакова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Варламова Юлия Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1988
Дочь: Варламова Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель баяна в ДМШ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варламова Юлия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варламова Ирина Юрьевна
Смерть
04.08.2000