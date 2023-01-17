Варламова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1903
Дата смерти14.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1925
Дочь: Крючкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович
Рождение ребёнка
18.04.1927
Дочь: Елагина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.05.1939
Сын: Варламов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
14.12.1976