Варламова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

14.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1925

Дочь: Крючкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович

Рождение ребёнка
18.04.1927

Дочь: Елагина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович

Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Варламов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Варламов Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
14.12.1976
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