Крючкова (Варламова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1925
Дата смерти31.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1925
Рождение ребёнка
06.06.1950
Дочь: Голованова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Крючков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1956
Отец ребёнка: Крючков Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2017