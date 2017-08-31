Крючкова (Варламова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Варламова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1925

Дата смерти

31.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1925

Отец: Варламов Василий Семенович

Мать: Варламова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
06.06.1950

Дочь: Голованова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Крючков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1956

Сын: Крючков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Крючков Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Николай Васильевич

Смерть
31.08.2017
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