Варламов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1904
Дата смерти28.06.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904
Отец: Варламов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1925
Дочь: Крючкова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
18.04.1927
Дочь: Елагина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1939
Сын: Варламов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
28.06.1991