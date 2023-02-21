Варламов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1904

Дата смерти

28.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1904

Отец: Варламов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1925

Дочь: Крючкова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
18.04.1927

Дочь: Елагина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
26.05.1939

Сын: Варламов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Варламова Александра Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
28.06.1991
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