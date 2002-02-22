Елагина (Варламова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1927
Дата смерти22.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927
Рождение ребёнка
21.05.1965
Отец ребёнка: Елагин Иван Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елагин Иван Андреевич
Смерть
22.02.2002