Елагина (Варламова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Варламова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1927

Дата смерти

22.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1927

Отец: Варламов Василий Семенович

Мать: Варламова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1965

Сын: Елагин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Елагин Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Василий Иванович

Отец ребёнка: Елагин Иван Андреевич

Смерть
22.02.2002
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