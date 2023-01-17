Голованова (Крючкова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1950
Рождение ребёнка
09.05.1983
Сын: Голованов Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Голованов Александр Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно