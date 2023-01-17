Голованова (Крючкова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Крючкова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1950

Отец: Крючков Николай Васильевич

Мать: Крючкова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1983

Сын: Голованов Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Голованов Александр Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Александр Владимирович

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