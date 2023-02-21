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Крючков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1925

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925

Отец: Крючков Василий Семенович

Мать: Крючкова ?

Рождение ребёнка
06.06.1950

Дочь: Голованова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Крючкова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1956

Сын: Крючков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Крючкова Антонина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Антонина Васильевна

Смерть
19.01.1979
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