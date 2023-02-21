Крючков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1925
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925
Отец: Крючков Василий Семенович
Мать: Крючкова ?
Рождение ребёнка
06.06.1950
Дочь: Голованова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Крючкова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1956
Мать ребёнка: Крючкова Антонина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
ТЭЦ
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1979