Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1936
Дата смерти21.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936
Рождение ребёнка
13.12.1955
Дочь: Варламова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Ильин Юрий Николаевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.07.1967
Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович
Рождение ребёнка
26.07.1967
Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2012