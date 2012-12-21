Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1936

Дата смерти

21.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1936

Отец: Тюхтин Александр Иванович

Мать: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Варламова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Ильин Юрий Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Москалев Игорь Иванович

Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович

Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Москалев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Иван Егорович

Смерть
21.12.2012
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