Москалев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалев Андрей Иванович

Москалев Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967

Отец: Москалев Иван Егорович

Мать: Ильина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1987

Дочь: Карпачева Марина Андреевна

Мать ребёнка: Москалева Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
17.03.1995

Дочь: Москалева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Москалева Татьяна Борисовна

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий АЗТПА
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Татьяна Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close