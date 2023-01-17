Москалев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1967
Рождение ребёнка
24.06.1987
Дочь: Карпачева Марина Андреевна
Мать ребёнка: Москалева Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
17.03.1995
Дочь: Москалева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Москалева Татьяна Борисовна
Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий АЗТПА
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно