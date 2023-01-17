Ильин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Юрий Николаевич

Ильин Юрий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Ильин Николай Гаврилович

Мать: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Варламова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Ильина Евгения Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
Неизвестно
футболист
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close