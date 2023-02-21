Ильина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Потапова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
02.03.1942
Дочь: Петрова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
31.12.1948
Дочь: Шацкая Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995