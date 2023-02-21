Ильина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ильин Алексей Михайлович

Мать: Ильина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ильин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Потапова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ильин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
02.03.1942

Дочь: Петрова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ильин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
31.12.1948

Дочь: Шацкая Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
швея
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Николай Гаврилович

Смерть
1995
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