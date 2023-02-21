Ильин Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1907
Дата смерти1967
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Потапова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1942
Дочь: Петрова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
31.12.1948
Дочь: Шацкая Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
партработник
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Анна Алексеевна
Смерть
1967