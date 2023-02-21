Ильин Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Николай Гаврилович

Ильин Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1907

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907

Отец: Ильин Гавриил Александрович

Мать: Ильина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ильин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Потапова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ильин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1942

Дочь: Петрова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ильин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.12.1948

Дочь: Шацкая Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Ильина Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
партработник
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Анна Алексеевна

Смерть
1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close