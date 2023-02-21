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Тюхтин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тюхтин Иван Степанович

Мать: Тюхтина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Васильева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Ильина Евгения Александровна

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Нащекина Галина (Римма) Александровна

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Тюхтин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир в колхозе, пропал без вести в ВОВ
Место жительства
Неизвестно
Вологодская обл., Кадуйский р-н.
Смерть
09.01.1942
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