Тюхтин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти09.01.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Тюхтин Иван Степанович
Мать: Тюхтина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Ильина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Нащекина Галина (Римма) Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тюхтин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир в колхозе, пропал без вести в ВОВ
Место жительства
Неизвестно
Вологодская обл., Кадуйский р-н.
Смерть
09.01.1942