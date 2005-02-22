Москалев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1927
Дата смерти22.02.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1927
Отец: Москалев Егор
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова (Москалева) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Москалева (Петракова) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1967
Мать ребёнка: Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
26.07.1967
Мать ребёнка: Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна
Смерть
22.02.2005