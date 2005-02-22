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Москалев Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1927

Дата смерти

22.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1927

Отец: Москалев Егор

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова (Москалева) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Москалева (Петракова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева (Петракова) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Москалев Игорь Иванович

Мать ребёнка: Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1967

Сын: Москалев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ильина (Тюхтина) Евгения Александровна

Смерть
22.02.2005

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