Москалева (Петракова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти30.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая на молокозаводе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблокова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1998