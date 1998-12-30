Москалева (Петракова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Петракова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

30.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая на молокозаводе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблокова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Москалев Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Иван Егорович

Смерть
30.12.1998
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