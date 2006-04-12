Боровков Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1954
Дата смерти12.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954
Рождение ребёнка
16.08.1975
Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
07.05.1979
Дочь: Боровкова Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно
шахтер
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
12.04.2006
Москва, город федерального значения Москва