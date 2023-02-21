Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1975
Рождение ребёнка
15.11.1994
Дочь: Колоскова Карина Сергеевна
Отец ребёнка: Кубраков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1999
Сын: Реперчук Дмитрий Артемович
Отец ребёнка: Реперчук Артем Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
директор АРДК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно