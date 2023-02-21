Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1975

Отец: Боровков Вячеслав Николаевич

Мать: Варламова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
15.11.1994

Дочь: Колоскова Карина Сергеевна

Отец ребёнка: Кубраков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1999

Сын: Реперчук Дмитрий Артемович

Отец ребёнка: Реперчук Артем Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
директор АРДК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реперчук Артем Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубраков Сергей Николаевич

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