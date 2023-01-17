Кубраков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубраков Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1994

Дочь: Колоскова Карина Сергеевна

Мать ребёнка: Кубракова Татьяна Вячеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубракова Татьяна Вячеславовна

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