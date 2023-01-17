Кубраков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1994
Дочь: Колоскова Карина Сергеевна
Мать ребёнка: Кубракова Татьяна Вячеславовна
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно