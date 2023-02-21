Боровкова (Афонина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1929
Отец: Афонин Петр Иванович
Мать: Афонина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1954
Сын: Боровков Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1961
Дочь: Рыжкова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Матвеева Алла Николаевна
Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая чугунно-литейного завода
Место жительства
Неизвестно