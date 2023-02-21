Боровкова (Афонина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Афонина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1929

Отец: Афонин Петр Иванович

Мать: Афонина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1954

Сын: Боровков Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
14.07.1961

Дочь: Рыжкова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Матвеева Алла Николаевна

Отец ребёнка: Боровков Николай Сергеевич

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая чугунно-литейного завода
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
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