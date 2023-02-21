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Боровков Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1928

Дата смерти

28.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928

Отец: Боровков Сергей Федорович

Мать: Боровкова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
22.03.1954

Сын: Боровков Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1961

Дочь: Рыжкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1970

Дочь: Матвеева Алла Николаевна

Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий чугунно-литейного завода
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.10.1994
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