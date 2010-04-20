Рыжкова (Боровкова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1961
Дата смерти20.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1961
Рождение ребёнка
22.06.1987
Отец ребёнка: Рыжков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1995
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Рыжков Андрей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2010