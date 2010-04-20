Рыжкова (Боровкова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Боровкова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1961

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1961

Отец: Боровков Николай Сергеевич

Мать: Боровкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1987

Сын: Рыжков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Рыжков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1995

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Рыжков Андрей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Андрей Михайлович

Смерть
20.04.2010
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