Рыжков Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1963

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1987

Сын: Рыжков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Рыжкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1995

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Рыжкова Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий ЛМЗ
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова Наталья Николаевна

Смерть
11.10.2011
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