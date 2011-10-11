Рыжков Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1963
Дата смерти11.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1987
Мать ребёнка: Рыжкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1995
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Рыжкова Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий ЛМЗ
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2011