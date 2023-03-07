Матвеева (Боровкова) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Боровкова) Алла Николаевна

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1970

Отец: Боровков Николай Сергеевич

Мать: Боровкова Мария Петровна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1990

Дочь: Дубинкина Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Матвеев Игорь Львович

Рождение ребёнка
01.09.2001

Дочь: Оксана Игоревна

Отец ребёнка: Матвеев Игорь Львович

Работа или профессия
Неизвестно
МосГаз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Игорь Львович

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