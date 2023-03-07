Матвеева (Боровкова) Алла Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1970
Рождение ребёнка
06.08.1990
Дочь: Дубинкина Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Матвеев Игорь Львович
Рождение ребёнка
01.09.2001
Дочь: Оксана Игоревна
Отец ребёнка: Матвеев Игорь Львович
Работа или профессия
Неизвестно
МосГаз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно