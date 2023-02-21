Матвеев Игорь Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1990
Дочь: Дубинкина Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Матвеева Алла Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.2001
Дочь: Оксана Игоревна
Мать ребёнка: Матвеева Алла Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
МосГаз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Алла Николаевна