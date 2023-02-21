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Матвеев Игорь Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1990

Дочь: Дубинкина Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Матвеева Алла Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.2001

Дочь: Оксана Игоревна

Мать ребёнка: Матвеева Алла Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
МосГаз
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Алла Николаевна

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