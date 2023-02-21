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Афонина Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1929

Дочь: Боровкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1932

Сын: Афонин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1936

Дочь: Чуприкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1941

Сын: Афонин Иван Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1944

Сын: Афонин Николай Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1946

Сын: Афонин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1948

Сын: Афонин Павел Петрович

Отец ребёнка: Афонин Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1991
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