Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1928
Дата смерти06.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1954
Дочь: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1955
Рождение ребёнка
08.03.1957
Рождение ребёнка
21.09.1958
Рождение ребёнка
11.07.1961
Рождение ребёнка
22.05.1963
Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.11.2015
Похороны
Неизвестно