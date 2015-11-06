Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1928

Дата смерти

06.11.2015

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1928

Отец: Синуров Василий Матвеевич

Мать: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
04.08.1954

Дочь: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Михаил Захарович

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.11.2015
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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