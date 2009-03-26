Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1954
Дата смерти26.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
22.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмакаев Владимир Николаевич
Смерть
26.03.2009
Ульяновск-Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно