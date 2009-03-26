Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна 04.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.08.1954

Дата смерти

26.03.2009

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Сандиряков Михаил Захарович

Мать: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1980

Муж: Исмакаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмакаев Владимир Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
26.03.2009
Ульяновск-Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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