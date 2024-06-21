Синуров Василий Матвеевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинуров Василий Матвеевич

Синуров Василий Матвеевич

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Синуров Матвей

Мать: Синурова Анисья

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Рождение ребёнка
1924

Сын: Синуров Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1928

Дочь: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Синурова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.