Синуров Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Синуров Матвей
Мать: Синурова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синуров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синурова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Рождение ребёнка
01.11.1928
Дочь: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Синурова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно