Синуров Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синурова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синурова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синурова Валентина
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Синурова Валентина
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно