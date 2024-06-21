Синуров Пётр Васильевич 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синуров Пётр Васильевич

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Синуров Василий Матвеевич

Мать: Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Николай Петрович

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Иван Петрович

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синурова Валентина

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Синуров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Валентина

Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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