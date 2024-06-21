Синурова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синурова Анисья

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Синуров Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Синуров Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синуров Матвей

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синуров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Синуров Матвей

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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