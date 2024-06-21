Синурова Анисья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синуров Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Синуров Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синуров Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синуров Матвей
Рождение ребёнка
1903
Сын: Синуров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Синуров Матвей
Смерть
Неизвестно