Синуров Матвей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синуров Матвей

Место рождения

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Синурова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Синурова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синурова Анисья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Синуров Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Синурова Анисья

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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