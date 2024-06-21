Синуров Матвей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синуров Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Синурова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синурова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синурова Анисья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Синуров Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Синурова Анисья
Смерть
Неизвестно