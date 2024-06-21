Синуров Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синуров Матвей
Мать: Синурова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синуров Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Синурова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синурова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Синурова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синурова Прасковья
Рождение ребёнка
1926
Смерть
Неизвестно