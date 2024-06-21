Синуров Николай Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синуров Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синуров Матвей

Мать: Синурова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Синурова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Синурова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синурова Прасковья

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синурова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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