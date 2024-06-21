Синурова Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синурова Прасковья

Место рождения

Гайтанского отделения совхоза, Нурлатский район, Республика Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гайтанского отделения совхоза, Нурлатский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Синуров Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Синуров Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синуров Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синуров Николай Матвеевич

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