Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синуров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синурова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.11.1928
Дочь: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Синурова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно