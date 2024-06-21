Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синурова Фёкла (Хвекла) Ильинична

Место рождения

Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Илья

Мать: не указана

Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синуров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синурова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синуров Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Синуров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1928

Дочь: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Синурова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Синуров Василий Матвеевич

Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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