Краснова (Сандирякова) Лариса Михайловна
женский, родилась 08.03.1957, Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
МатьСандирякова (Синурова) Лидия Васильевна01.11.1928 г.р.
Супруги
Краснов Юрий Николаевич21.09.1957 г.р.
Дети
Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна18.02.1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.08.1978
Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1979
Дочь: Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Краснов Юрий Николаевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Юрий Николаевич
Самара, Самара, Самарская область