Краснова (Сандирякова) Лариса Михайловна 08.03.1957 — найти родственников по фамилии на Familio

Краснова (Сандирякова) Лариса Михайловна

Автор
НК
Краснова Н.

женский, родилась 08.03.1957, Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Мать
Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна01.11.1928 г.р.
Супруги
Краснов Юрий Николаевич21.09.1957 г.р.
Дети
Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна18.02.1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
04.08.1978

Муж: Краснов Юрий Николаевич

Новая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.02.1979

Дочь: Краснова (Краснова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Краснов Юрий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
01.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Юрий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область

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