Воробьев Осип Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1847
Бракосочетание
20.04.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1871
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1873
Дочь: (Воробьева) Степанида Осиповна
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1876
Дочь: (Воробьева) Мария Осиповна
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.1877
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1882
Сын: Воробьев Василий Осипович
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
22.12.1883
Дочь: (Воробьева) Ирина Осиповна
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1887
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Воробьев Василий Осипович
Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно