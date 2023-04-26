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Воробьев Осип Григорьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1847

Отец: Воробьев Григорий Егорович

Мать: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1870

Жена: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1871

Сын: Воробьев Максим Осипович

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1873

Дочь: (Воробьева) Степанида Осиповна

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Дочь: (Воробьева) Мария Осиповна

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1877

Сын: Воробьев Сергей Осипович

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1882

Сын: Воробьев Василий Осипович

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: (Воробьева) Ирина Осиповна

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Воробьев Пётр Осипович

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Воробьев Василий Осипович

Мать ребёнка: Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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