Воробьева (Душина) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Душина) Агафья Николаевна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Душин Николай Савельевич

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1870

Муж: Воробьев Осип Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1871

Сын: Воробьев Максим Осипович

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1873

Дочь: Степанида Осиповна

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1877

Сын: Воробьев Сергей Осипович

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1882

Сын: Воробьев Василий Осипович

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: Ирина Осиповна

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Воробьев Пётр Осипович

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Воробьев Василий Осипович

Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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