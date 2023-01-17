Воробьева (Душина) Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Душин Николай Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1870
Рождение ребёнка
04.08.1871
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1873
Дочь: Степанида Осиповна
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
18.07.1876
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1877
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1882
Сын: Воробьев Василий Осипович
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1883
Дочь: Ирина Осиповна
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1887
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Воробьев Василий Осипович
Отец ребёнка: Воробьев Осип Григорьевич
Смерть
Неизвестно