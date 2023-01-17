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Воробьев Максим Осипович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1871

Отец: Воробьев Осип Григорьевич

Мать: Воробьева Агафья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Воробьева Ксения Парфирьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1894

Дочь: Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Воробьев Трофим Максимович

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Воробьев Иван Максимович

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1902

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Воробьев Василий Максимович

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1907

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: Пераскева Максимовна

Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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