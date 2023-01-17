Воробьев Максим Осипович
Место рождения
Дата рождения04.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1871
Бракосочетание
03.11.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1894
Дочь: Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Воробьев Трофим Максимович
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
20.06.1897
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
24.03.1902
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
04.07.1906
Сын: Воробьев Василий Максимович
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
27.08.1907
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
01.05.1910
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: Пераскева Максимовна
Мать ребёнка: Воробьева Ксения Парфирьевна
Смерть
Неизвестно